秋拍預告　吳冠中名作估價達HK$2,000萬

秋意漸濃，秋拍將至，藝術市場也蠢蠢欲動，保利香港特別於近日公布了現當代藝術部即將呈獻的3大重點拍品——吳冠中《魯迅故居》、常玉《粉底白瓶花》，以及周春芽的《紅色山石》，相信又會在收藏界掀起一番爭逐。



3幅佳作中，以《魯迅故里》的估價最高，介乎1,300萬至2,000萬港元。畫作作於1996年，描繪位於紹興的魯迅故居，同時也是吳冠中心中往昔的江南，畫面將黑、白、灰三色與幾何塊面的構圖運用到極致，意境非凡，體現出藝術家對故土的熱愛。



估價介乎1,000萬至1,500萬港元的《粉底白瓶花》，屬常玉存世量極少的「粉色時期」作品，背景大面積使用粉色平塗，畫面沉靜空靈，卻不失甜美與溫柔，體現了藝術家對「大美至簡」的理解。



至於周春芽的《紅色山石》，作於1999年，畫作以山石作為自然的象徵，利用厚重的墨黑與焦赭色表現出石塊的體積與量感，鮮紅、紫紅、暗紅等瑰麗色彩表現出強烈的明暗對比，其估計介乎1,200萬至1,800萬港元。