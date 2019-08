NB期間限定水泥空間　呈現灰調美學

New Balance The Grey Store期間限定店,店內裝潢以品牌最代具表性的灰調設計,場內更發售一系列灰調波鞋及服飾單品。(互聯網)

如果要為New Balance揀選一種代表品牌的顏色,灰色絕對是唯一選擇,而灰色對於New Balance而言可說是一種精神信仰,代表着品牌過去百多年來對高質波鞋製作的堅持。今年品牌更特意將9月5日定為Grey Day,於全球同步舉行一系列慶祝活動,讓普天下NB Fans一同成就這個灰色傳奇。New Balance Hong Kong就特別於中環雲咸街開設The Grey Store(By C.P.U.)期間限定店(即日至9月8日),店內採用貫徹Grey runs in the Family主題的灰色水泥裝潢,同時更設置一部重達40公斤、由香港針孔相機專家Martin Cheung及負責水泥設計的倒模工作室合力研製的針孔相機,可以為到場顧客以針孔成像技術拍下8R實體照片,將他們與灰調連結的一瞬間保留。



期間限定店內亦會發售Play with Grey系列,當中包括配上不同深淺灰調設計的580、996及散發新世代運動風格的997 Sport。當中580選用今年慶祝30周年紀念的元祖英製1500型號為靈感,採用皮革與磨沙皮革打造鞋面,並配上C-CAP中底而成;而996則以磨沙皮革配尼龍網布鞋面,再配搭C-CAP及EVA雙密度中底,呈現出每5年復刻一次的1300JP配色;「9系」最新成員997 Sport就用上New Balance首對灰色鞋款620為靈感,麖皮鞋面加上獨有的ENCAP REVEAL中底設計,將傳統形象與嶄新機能結合。



於9月5日Grey Day當天,店內更會推出兩對美製997及997 Sport「Grey Day」別注配色。當中M997GD1除了保留元祖997外貌外,最特別之處是將鞋側標誌性「N」字改為「new balance MADE IN U.S.A.」字樣,是MADE系列(美製/英製鞋款)中首次採用此設計細節;同樣屬美製出品的M997SGR就將997麖皮鞋面與997 Sport獨有的ENCAP REVEAL中底結合,為經典輪廓注入運動元素。同時店內亦發售多款MADE系列99x灰色鞋款及服飾系列,「灰巴」Fans記得把握時間親到店內入手。