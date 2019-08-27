【深夜字聊】被嚴重曲解的事後丸

Q：我想問關於女朋友有機會意外懷孕的問題，她平常的月經來臨日子大概在每月26至29號之間，在7月底，她的月經遲遲沒有來，到了8月初，有天我和她脫光了衣服相擁在一起，期間沒有發生性行為，也沒有射精，但是過程中我們的生殖器官有摩擦到，害怕陰莖上的尿道球線液會導致她懷孕。翌日，我和她一起去買了事後避孕丸，雖然說避孕成功率很高，但我們仍然非常擔心。服後又過了兩天，8月份亦過了很多天了，女朋友的月經仍然未到，不會真的出事了吧？請幫幫我們盡快回覆，我們該怎麼辦？

T君



A：若果女朋友的月事向來準確，而7月下旬那次的經期沒來，那麼你們需回想是否在7月中旬左右(即排卵期，以經期首天倒數14至17天來計算)曾發生過親熱行為而又沒做安全措施，導致了意外懷孕的風險。



7月底沒來月經，假若真的珠胎暗結也是7月份發生的事，與8月上旬的親熱行為完全無關，所以該次進行體外摩擦後，根本毋須服用事後避孕丸。



服用事後丸，是當性伴侶沒有使用任何避孕措施，於發生性行為後，為了防止懷孕而進行的一種緊急避孕方式，所以事後丸亦名為緊急避孕藥。一般最常使用的事後丸，其成分是高劑量的女性賀爾蒙（雌激素）加上黃體素；或單獨使用高劑量的黃體素，用以減少精子和卵子的結合力，改變子宮內壁狀態，使受精卵無法着床，干擾受孕。現時的事後丸須於性行為後72小時內服用，愈快服用愈有效，研究顯示事後丸功效隨時間遞減，拖延至第三天才服用其避孕成功率降至58%，然後再隨日子過去而降低至無效。事後丸常被嚴重曲解為萬試萬靈、任何時候服用都可阻止懷孕的藥品，其實不然，假如你們在7月中旬親熱過，8月份才服用事後丸，它是不可能產生緊急避孕藥效的。



如今與其持續擔心是否出了意外，不如盡快先自行以驗孕棒去驗孕。若結果顯示是陽性(成孕)，應前往診所找醫生再確定。若結果顯示是陰性，則可放下心頭大石，靜心等待月經來臨。你和女朋友既開展親密關係，亦宜多吸取正確的性知識，多認識避孕與安全性行為、生理周期與懷孕高危期、藥物使用及副作用等課題。



李偉儀