迷你樓大改造　閣樓增空間

為吸納年輕買家更易「上車」，新樓單位面積愈出愈細。面對如此「迷你」的居住空間，如何能用盡每方寸確是一大挑戰。今次介紹的開放式單位，設計師決定向高空發展，打造了一個小閣樓，一次過解決生活空間與儲物位置不足的問題。



【善用樓底高優勢】

單位坐落元朗，面積約307平方呎，為開放式間隔。OscarC Studio設計師Oscar表示，屋主夫婦以實用為首要考慮，希望有大量收納位，又不損日常生活的舒適度，因此他決定善用單位的優點──樓底高，藉加設由鐵架製造的小閣樓，以擴大生活空間。「單位屬於新入伙，廚廁不用裝修，可以慳回一筆費用，讓我能集中火力粉飾起居空間。其次，單位的間隔方正，樓底高度更有9呎多，加上面向露台一邊用了玻璃趟門作分隔，採光度高，所以適合向高處入手，最終我打造了一個足夠容納1張Queen Size床褥的小閣樓，作為寢區。」



【閣樓下設工作間】

Oscar強調，無論閣樓是用作何種用途，建設前必須諮詢專業人士意見，確定其安全性及承重力，還要一併考慮閣樓內的濕度、光線、通風、高度、用料等。他將連接閣樓的梯級打造成抽屜，令儲物位置大增。值得一提的是，由於屋主夫婦都是上班族，有時難免要將工作帶回家處理，Oscar特別於閣樓下面的空間打造了一張特大書枱，抽屜、書架一應俱全，屋主二人一起工作也沒問題，並以中空的黑色框作為分區，確保書枱範圍有足夠光線。書枱旁是衣櫃，櫃門為鏡面，方便屋主整理衣物之餘，亦可在視覺上擴闊空間。



【以灰白黑為主調】

除了加設閣樓寢區來增加生活空間外，Oscar也有不少地盡其用的規劃，例如門口旁邊設有鞋櫃和飾物櫃，餐枱則為摺疊式，有需要時才打開來用。至於單位的布置風格，主要走簡約路線，以灰、白、黑為主調，其中牆身採用白色和灰色，配合從落地玻璃趟門透射入屋的自然光，觀感開揚。床框及梯級則選用黑色，給素淨的空間添加色彩上的對比與層次感，看起來有型又舒適。



單位資料

屋苑：溱柏

間隔：開放式

面積：307平方呎

裝修費：約HK$15萬