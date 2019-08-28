順風快遞：今期長短線都有驚喜

【土耳其航空飛墨西哥尋瑪雅文化】

想去墨西哥？唔一定要經美洲的！土耳其航空最近宣布開通墨西哥城（Mexico City）及坎昆（Cancún）航線。前者逢星期三、五及日，後者為星期一、四及六出發。然而，墨西哥城非旦是墨西哥首都，市內擁有超過150間博物館，讓大家了解更多美洲發展文化，而且曾經是瑪雅人（Mayans）和阿茲特克人（Aztecs）聚居地，最適合受古文明的朋友；至於坎昆則是中美洲最重要的旅遊中心，尤以潛水、衝浪最為聞名，加上漂亮的沙灘，渡假一流！



【香港快運飛沖繩那霸添家庭樂】

沖繩那霸是不少家庭客的渡假地方，今年9月底香港快運亦加入該航線，而且每日都有航班往返，早上10點半已到步；連同其他航空公司已有3間直航選擇。客位供應量大增，意未着機票有下調空間，一家人多飛幾次都無問題啦！



【加拿大航空飛基多睇進化島】

自問愛海洋愛生物的，厄瓜多爾又名進化島的加拉帕戈斯群島（Galapagos），相信大家也略有所聞。今年12月，加拿大航空將新增一周三班，由多倫多至厄瓜多爾首都基多（Quito）航線。大家可以更易更多航班轉飛至加拉帕戈斯群島，一睹錘頭鯊、海鬣蜥、象龜和藍腳鰹鳥等獨有生態和動物。然而，基多是僅次於玻利維亞拉巴斯的世界第二高首都（達海拔2,852米），有印第安部落、印加帝國及西班牙多段歷史遺下的色彩，而城市南端的麵包山（Panecillo），山頂上有座大型基多女神石雕像（Monumento a la Virgen de Quito），被譽為基多人民爭取獨立自由的象徵。山腰有一座古老的印加神廟（Museo Templo de la Patria），現已成為博物館。