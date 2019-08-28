新手都掂！　4個必學眉妝貼士

許多女生不愛化妝，卻堅持每天出門前一定要畫眉。全因一道合適、飽滿和修整漂亮的美眉，對於面形、妝感等有着非常重要的影響。但可惜不是每個女生都天生擁有完美眉形，有些人先天眉毛稀疏，又或是崩了一塊，沒有明確眉毛形狀。想看起來眉飛色舞，精神一點，但就要向美妝達人鴨鴨（instagram @ yaya_makeup_lab）偷師，跟住她教的4個小撇步，在1分鐘內畫出完美眉妝。



貼士1：眉尾不低眉頭

眉尾最多可以和眉頭平行，但是千萬不要超過眉頭。若低於眉頭太多的話，就會予人臉部向下垂的憔悴感，同時也令眉毛弧度變得不自然。



貼士2：眉頭淡、眉尾深

千萬不要用眉筆直接框眉頭，或直接用深色眉粉塗滿眉頭。畫眉頭時，用手拿着眉筆後端，可減輕力道，避免太重手畫出粗眉。



貼士3：要有眉峰

沒有眉峰的話，就會變成八字眉。眉峰一般會是眉毛的最高點，眉峰的位置大約落在鼻翼與眼球外緣的連線上，有眉峰會令眉形更好看。



貼士4：注意眉妝品與眉色的落差

如果眉妝品與眉色落差太大，看上去效果會很突兀和詭異。一般來說，眉毛色調與髮色相近，大家不妨選用近髮色的眉妝品，以免出現不自然的兩截眉色。



學懂畫眉技巧之後，當然要揀選合適的眉妝工具！屢獲殊榮的Benefit imme Brow+豐眉膏近日推出升級版，配方加入豐富超微細纖維，能黏附於皮膚及眉毛上，瞬間在眉毛空隙及不均勻處補上毛髮，打造逼真的濃眉效果。抗水配方令妝效持久，很適合夏天去戶外活動時使用，無懼因爆汗而脫妝。至於潮流天后Rihanna自家彩妝品牌Fenty Beauty首度推出的BROW MVP雙頭眉筆，亦同樣採用防水配方研製，不易暈染、褪色和移位。它一端是超幼細的可伸縮筆尖（毋須削筆），另一端則配備獨特槳形塑形刷，專為勾勒立體豐滿自然眉形而設計，不黏膩亦不乾燥，即使新手也可隨時打造自然眉形。