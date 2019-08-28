三界五行：伴父母玩　就是孝順

《二十四孝》第九孝「戲彩娛親」主角是老萊子。有些版本，把「戲彩娛親」排第二，而大多數版本，第二孝都是文帝「親嘗湯藥」，第一孝的位置永遠是舜帝，他身份最高，無可置疑。漢文帝是好皇帝，排第二，當之無愧，但為甚麽老萊子可以取而代之有呢？



我們先了解一下老萊子何許人也。老萊子是春秋戰國時代的一位思想家，是道家重量級人物，有學者曾經提出疑問，老萊子與老子是否同一個人？但這個想法被推翻，因為老子寫完《道德經》就隱居，老萊子「戲彩娛親」已經是70多歲的事，所以認為老萊子不是老子。而莊子在《外物篇》講到孔子向老萊子請教，有學者認為莊子不會連老子和老萊子也分不清吧？但又有學者認為，莊子超然物外，根據孔子見老子的歷史，虛構出老萊子這個人物。漢代劉向整理《孝經》時，則確認真有老萊子其人。所以，道家和儒家的學者認為，老萊子地位比漢文帝高。



就是這位老萊子，七十多歲還穿着童裝，手拿撥浪鼓，在父母面前撒嬌賣萌，有一次，扮嘢過分逼真，摔了一跤，父母以為老萊子是逗他們玩，高興得嘻哈大笑。老萊子這樣做，有人覺得是無聊，肉麻當有趣，但也有人覺得，父母為逗幼小兒女開心，經常都會扮到古靈精怪，老萊子這樣做，是回報的一種。不過，七十多歲，骨質疏鬆，經不起摔，不應該扮摔倒娛樂父母，只要常陪父母玩樂，已是孝的表現。



方向宇