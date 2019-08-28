今晚食乜：護旗手必食護國菜

早排不少藝人都響應「我是護旗手」行動，紛紛在微博發帖表達自己對祖國的愛。加個Hashtag是舉手之勞，愛國之士不妨多做一點，學煮潮州名物護國菜，大飽口福之餘又可以愛國護國，一舉兩得。



這道綠白相間像太極圖的湯羹，潮州人都叫它做護國菜，至於菜名的由來就跟南宋最後一個皇帝趙昺有關。年幼的宋帝昺登位後一直過着逃亡生活，相傳他為了逃避蒙古兵追殺來到潮州鳳凰山太平寺避難，當時小皇帝已捱了幾日肚餓，和尚於是把後園僅有的番薯葉煮成湯羹，雖然味寡粗糙，但對餓極的宋帝昺來說卻猶如甘露，於是賜名為護國菜。而這道菜自此亦流傳下來，改良成為色香味兼備的潮州名菜。



材料：

番薯葉 600克

草菇 120克

豬油、雞油 各100克

金華火腿末 150克

上湯 2杯

鹽、紹酒、生粉 各少許



做法：

1. 將番薯葉洗乾淨，灼2分鐘撈起，剁成蓉備用。

2. 用豬油起鑊，放入番薯葉蓉炒香，加上湯、紹酒並以鹽調味。

3. 先把綠色的湯羹倒入碗內。

4. 浸軟草菇後剁碎，與上湯及雞油拌勻，燉煮30分鐘。

5. 將白色湯羹加在綠色湯羹上，用湯勺勾出太極圖案。

6. 兩邊以相反顏色的湯羹畫圓形，灑上金華火腿粒作點綴。