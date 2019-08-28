Breitling x IRONMAN®　三項鐵人限量版腕錶

Breitling革新後跟不同類型極限運動合作，最激首推品牌新成立的三項鐵人行動隊。最近品牌更正式宣布跟全球最頂尖的三項鐵人世錦賽IRONMAN®合作，並推出全新限量版腕錶Superocean Automatic 44超級海洋自動腕錶IRONMAN®。腕錶採用44mm精鋼錶殼及黑色錶盤，錶盤、錶殼及錶底均飾以IRONMAN®標誌，配襯代表IRONMAN®色調的紅色Diver Pro III錶帶，防水深度達1,000米，限量300枚。



另品牌澳門威尼斯人專門店最近換上品牌全新形象示人，店舖面積為1,110平方呎，設計走近年流行的工業風格。純日系磚塊組成的牆壁、線條奔放的金屬射燈，靈感來自1940年至50年代的復古Breitling標誌；黃色石牆飾有代表Breitling的「B」字標誌；地板則由拋光混凝土結合美國核桃木製成；加上懸掛在牆壁上的單車，以粗獷中帶簡約的元素去襯托品牌多款工具腕錶。