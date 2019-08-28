芝士烤雞胸　配沙律意粉都好夾

結實無脂肪的雞胸，其實除了白烚，也可以有很多煮法，IG@foxandbriar就教大家整香口的芝士雞胸，為免厚實雞胸烤焗後太乾，大家可以橫切成兩片，令肉質變得輕薄，簡單加調味後就可沾蛋汁和加入芝士碎、香料的麵包糠，放在焗爐烤熟。拿出來時，翻轉雞胸再填滿番茄醬和芝士碎焗至半溶便完成，香脆可口的芝士雞胸堪稱百搭，無論配米飯、意粉又或沙律都得，輕輕鬆鬆就一餐。



材料：

橄欖油 2湯匙

雞胸肉 2塊

麵包糠 1杯

帕爾馬芝士碎 半杯

乾牛至 1茶匙

蒜粉 半茶匙

猶太鹽 1茶匙

黑胡椒 半茶匙

意式番茄醬 1杯

Mozzarella芝士碎 1.5杯

番荽碎 2湯匙

蛋 1隻



做法：

1.雞胸打橫切半成4塊，槌打成薄片，加鹽和黑胡椒調味。

2.麵包糠、帕爾馬芝士碎、蒜粉、乾牛至、黑胡椒和鹽拌勻成混合物。

3.雞胸沾蛋漿和混合物，以攝氏205度焗15分鐘。

4.翻轉雞胸，於面層抹上番茄醬和灑上Mozzarella芝士碎，再烤約2至4分鐘便完成。



網址：https://www.instagram.com/p/B1WYpOVlK0p/