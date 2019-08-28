芝士烤雞胸　配沙律意粉都好夾

2019年08月28日 16:00
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    香脆惹味的烤焗芝士雞胸，配意粉吃很豐富。（互聯網）

    結實無脂肪的雞胸，其實除了白烚，也可以有很多煮法，IG@foxandbriar就教大家整香口的芝士雞胸，為免厚實雞胸烤焗後太乾，大家可以橫切成兩片，令肉質變得輕薄，簡單加調味後就可沾蛋汁和加入芝士碎、香料的麵包糠，放在焗爐烤熟。拿出來時，翻轉雞胸再填滿番茄醬和芝士碎焗至半溶便完成，香脆可口的芝士雞胸堪稱百搭，無論配米飯、意粉又或沙律都得，輕輕鬆鬆就一餐。

    材料：
    橄欖油　　　　　　2湯匙
    雞胸肉　　　　　　2塊
    麵包糠　　　　　　1杯
    帕爾馬芝士碎　　　半杯
    乾牛至　　　　　　1茶匙
    蒜粉　　　　　　　半茶匙
    猶太鹽　　　　　　1茶匙
    黑胡椒　　　　　　半茶匙
    意式番茄醬　　　　1杯
    Mozzarella芝士碎 1.5杯
    番荽碎　　　　　　2湯匙
    蛋　　　　　　　　1隻

    做法：
    1.雞胸打橫切半成4塊，槌打成薄片，加鹽和黑胡椒調味。
    2.麵包糠、帕爾馬芝士碎、蒜粉、乾牛至、黑胡椒和鹽拌勻成混合物。
    3.雞胸沾蛋漿和混合物，以攝氏205度焗15分鐘。
    4.翻轉雞胸，於面層抹上番茄醬和灑上Mozzarella芝士碎，再烤約2至4分鐘便完成。

    網址：https://www.instagram.com/p/B1WYpOVlK0p/