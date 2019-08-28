我係「敢」煮之蚶蚶蚶～有毛無毛口感大不同

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。



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點解會有呢個疑問，全因早陣子同屋企人外遊，其中一餐是食海鮮，桌上放滿各式各樣魚類及海產，其中一碟有毛嘅蚶，大家都話係螄蚶（起碼在坐年輕一輩都認為係），但老一輩即話後生都被騙了，說那一碟是毛蚶，坦白講，如果長輩唔解釋，相信我一世都會將毛蚶、泥蚶同魁蚶混淆，統統叫螄蚶都似！



先不說魁蚶，點解咁易將毛蚶同螄蚶（泥蚶中的血蚶）混為一談，原因為兩者外殼非常相似，同樣有放射形凸起的紋，但毛蚶與泥蚶最大分別係，有毛同無毛嘅分別！毛蚶顧名思義即殼上生有毛，而且黑鼆鼆般有點「髒」（純觀覺，並非真的髒）；至於泥蚶，外殼相對白淨得多，突出嘅紋理亦更為明顯。蚶肉方面，毛蚶的肉帶點橙紅，口質近似蠔肉；而泥蚶打開會見汁液如血，故又名血蚶，亦即係大家認知嘅螄蚶，肉質細嫩幼滑，鮮味濃郁突出。



至於魁蚶，呢個名大家應該比較陌生，但如果叫赤貝，大家係咪即刻明晒呢！無錯，魁蚶係3款蚶入面Size最大嘅，每年5月至11月最為肥美，不時都會有手掌咁大嘅款式，而外形亦猶如將毛蚶放大，外殼黑鼆鼆又長滿絨毛，蚶肉呈橙紅色，肉質爽脆富鮮甜味。



從前，住在海邊或漁民撈獲毛蚶多會稍為清洗生吃，而泥蚶則會用滾水稍灼，帶來爽脆鮮美嘅獨特口感，然而，時移世易，海水受到污染，有機會含細菌，故今時今日都不建議生吃或半生吃這些蚶類海產，還是灼熟來吃安全一點。當然，老一輩大多認為灼熟了的蚶，失卻原有鮮味，不吃也罷！