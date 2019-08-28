新北農家廚房「鱘」獲至寶

四周山明水秀的「千戶傳奇生態農場」，從1987年開始便植根新北市三峽區深山中（前名：山中傳奇生態休閒農場），是林典、葉福花夫婦的心血。幾十年來，農場歷盡風災人禍，場地與魚都幾乎盡毀，幸而夫妻堅毅無比，事過境遷後如今農場已養殖了約7千多條鱘龍魚，2015年更通過農委會「田媽媽認證」，你來農場不但可吃到低油、低鹽、低糖的健康料理，還有機會玩「煮飯仔」，跟太太葉福花學煮幾道鱘龍魚菜色。



農場主要分為養殖魚場及餐廳兩部分，並提供養殖魚場觀光及多項DIY創作體驗活動。農場主人林典自小愛釣魚養魚，也熟知各種魚類習性，最初他在場中養過鰻魚及鱒魚，也蒐集過不少稀有魚種，可惜魚場不幸被竊，魚都被賊偷光，林典卻意外在池中抓到了一條尚活的鱘龍魚，從此他認定鱘龍魚就是他一直想找的「寶」，一種有生命力、高營養值、具噱頭與賣點的魚。自此林典便大量養殖鱘龍魚，並把養殖場造成休閒農場。



林典帶我們參觀養殖魚場，他解釋年幼的鱘龍魚很難養，但只要養到足夠大，生命力便很旺盛；而鱘龍魚屬夜行性，故要天黑了才能餵食；養鱘龍魚更關鍵是魚池形狀，農場自創的「八卦池」可給迴游性的鱘龍魚逆水繞轉，污物自會聚到池中心底孔排走，這就是經驗與智慧。我們也大膽的穿上防濕工作褲，跟林典走進鱘龍魚，試圖合力抱起一條成年的鱘龍魚，不過魚都有個性，好幾次鱘龍都掙扎游開；林典笑說魚跟人都一樣，要溫柔待牠，牠才會願意給你抱，果然多試兩次，終於可成功抱起，壯碩的鱘龍真要是給他尾巴打中，真像被人拍打般痛，說不得笑。



千戶傳奇

地址：新北市三峽區有木里有154-3號

營業時間：10:00am-5:00pm（逢周一休，假日順延）

DIY鱘龍料理費用：NT$1,600（約HK$400）包3道菜

網址：http://www.fishfarm.tw



鳴謝：台灣觀光局、長榮航空、台灣休閒農業發展協會

