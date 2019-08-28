日本限定：買鞋要買埋條毛　Nike x sacai鞋款配飾

自從2015年春夏系列推出開始，Nike x sacai聯名合作就為「運動 x 時裝」寫下最完美詮釋，透過將女性化的百褶細節融入各款運動服飾當中，去打造層次感與飄逸感兼備的注目設計。當時與服飾單品同步登場的聯名鞋款Air Max 90 SP及Dunk Lux SP都只推出女裝，男性波鞋迷就無緣入手。事隔數年，雙方再次合作，今次阿部千登勢（Chitose Abe）就照顧埋男裝Fans，早於5月已推出大玩Layering設計的LDWaffle及Blazer鞋款，兩個鞋款合共推出4款配色，賣斷市、炒高價絕對是意料中事。



近日雙方正式發布最新配色的LDWaffle及Blazer鞋款，將會連同11款單品大玩拼接剪裁的男女服飾於9月12日正式登場（香港區買鞋款要網上抽籤）。相信好多波鞋迷於網絡上早已睇過主要以黑白灰色設計的秋冬配色，而且更發現除了顏色組合不同外，新作最特別的就是分別於兩個鞋款的鞋舌加入人造毛皮（Faux Fur）及拉鏈配飾，進一步加強鞋款豐富的層次感及解構美學。又原來呢兩款咁特別的鞋履配飾並非隨鞋款綑綁式發售，而係要獨立購買，而且更只在日本sacai Aoyama青山旗艦店及sacai期間限定線上商店（store.sacai.jp）獨家發售。



可以分別配襯於Nike x sacai LDWaffle及Blazer鞋舌上的人造毛皮及拉鏈配飾，設計同樣貫徹風格，採用與鞋款匹配的黑白色調打造。前者有S/M/L三種尺碼可以對應男裝鞋碼US3.5至US12，後者則分為S/M/L/XL四種尺碼，同樣可以配襯於男裝鞋碼US3.5至US12。兩者分別於9月12日及9月19日與相應鞋款同日推出，定價為JPY$6,000及JPY$12,000，價錢其實就唔算貴，但大前提係你要買到對鞋先囉！