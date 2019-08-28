【深夜字聊】情迷熟女上司

口味呢樣嘢真係話變就變，就好似呢位男網民以前一直鍾意比自己年紀大少少嘅女性，點知早前發現口味變咗，佢話：「一直以嚟鍾意大我三、四年嘅女性，睇AV都專門揀啲比較成熟嘅AV女優，而初戀情人同第二任女友年紀都係比我大，性生活更係正。不過唔知點解，最近發現自己嘅口味變咗，鍾意比自己再大啲嘅女人，好似公司女上司年紀比我大咗差唔多十歲，每次見到佢時都忍唔住硬晒軚兼勁多幻想，尤其早排落大雨，見到佢濕晒嘅恤衫，認真係奇峰凸出！據聞佢係單身，唔知佢會唔會鍾意我呢啲廿幾歲嘅男仔呢？」



網友神回應：



萌美：你個腦只係掛住啪啪啪，唔怪之得之前兩任女友都頂你唔順。你點解唔諗吓自己之前點解失戀，反而只係掛住溝女呢？



Rose：成熟女性最怕遇到思想幼稚又膚淺嘅男人，睇番你嘅情況，你明顯只係想啪啪啪，人哋點會鍾意你呀！



Dora：我好認同嫌棄思想幼稚呢點。我男友雖然年紀細我五年，但我哋相處一啲問題都冇，因為佢好成熟同識得包容，呢啲至係愛呀。



正陽男：追唔係一個問題，問題反而係你嘅出發點有問題，乜嘢都同性掛鈎。不論你係咪追到女上司，反而擔心你唔識得點同人相處。



