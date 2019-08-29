【健樂事】提子益處多　要防4大忌　

踏入秋天，數合時水果，不得不提清甜多汁的提子，尤其是香印與巨峰，更是大受歡迎。提子即葡萄，含糖量高，能在短時間內為人體提供能量，有助消除疲勞；它又含有大量抗氧化物，如類黃銅素、花青素及白藜蘆醇，可對抗自由基，延緩衰老。

另外，在中醫角度，葡萄不但能生津止渴、健脾利尿，而且不同顏色的葡萄擁有不同好處——黑提能滋陰養腎，紅提能活血化瘀，青提則可清熱解毒，達致潤肺效果。值得一提，吃提子雖然有很多好處，但有些禁忌必須提防，以免弄巧成拙，反而令健康受損。





禁忌1.進食沒節制

提子含大量糖分，容易導致血糖升高，糖尿病人應少食，孕婦也要注意進食分量。另外，由於提子的性質偏涼，胃寒者不宜一次過吃太多。



禁忌2.與牛奶同吃

牛奶中的部分物質會跟提子蘊含的維他命C產生反應，會對胃腸產生傷害，所以牛奶勿與提子共食，有機會引致腹瀉，甚至嘔吐。



禁忌3.與海鮮同吃

海鮮含豐富的蛋白質，當它遇上提子蘊含的鞣酸，就會出現凝固沉澱，形成不易消化的物質，所以提子不宜跟蝦、蟹等海鮮同吃。



禁忌4.吃後即喝水

提子有通便潤腸的功效，吃完後立即喝水，會加速腸道蠕動，繼而導致腹瀉。



