意大利馬泰拉　石窟民宿好抵住

居住於洞穴，大家可能覺得只會發生於石器時代？上世紀50年代，意大利的馬泰拉（Matera）竟然有不少民眾仍處於這種生活狀態，因此當時被外間稱為「意大利之恥」，1960年居民才陸續遷出，房子丟空幾十年後，直至1993年被列入世遺，政府讓當地得到重新發展，由恥辱變成景點，今年更成為歐洲文化首都（European Capital of Culture）的舉辦城市。



馬泰拉是馬泰拉省的首府，是世上其中一處最早有人長期定居的地方（約前10千紀）。最核心的地區名為Sassi，即石頭的意思。皆因該處的大小住屋，甚至教堂均就地以石頭和石洞興建。



想入住Sassi區體驗，該區不乏民宿選擇，airbnb網站內有300多間可挑選，價格由HK$400起。我入住的一間相信是由兩間石洞屋打通而成，一邊是客飯廳，一邊是睡房和浴室，而且放有咖啡機和地道餅乾和麵包，推開窗戶欣賞Sassi區的晨光美景，好不寫意。



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