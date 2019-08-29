三界五行：寧吃苦頭　照顧雙親

《二十四孝》第十孝「行傭供母」，江革與母親相依為命，時逢王莽篡位，民不聊生，江革背着母親逃難，途中遇到叛賊要拉江革當壯丁，江革跪地求放過他，以免母親因失去他的照顧而死。戰爭結束後，江革與母親在異鄉定居，江革做苦工，無論多艱難都讓母親有尊嚴地生活，朝廷想舉江革為孝廉，上京做官，但江革拒絕，理由是母親歷盡滄桑，心靈脆弱，需要他貼心陪伴 。這個故事告訴我們，孝敬父母並不是有錢人專利，貧窮落難的人可能比億萬富翁更孝順父母。

第十一孝「拾葚異器」，又是一個王莽篡位時窮人亂世養親的故事。蔡順帶着母親走難，沿途拾桑葚充飢，遇上赤眉軍，問蔡順為甚麼要用兩個竹器盛載？蔡順說，熟透的黑葚甜，留給母親食，青的、紅的未熟，味酸苦，留給自己食。

第十二孝「扇枕溫衾」，黃香少年喪母，與父相依為命，孝心無微不至，夏天搖扇令父親的枕頭涼快，冬天把被窩睡暖了才請父親就寢。

第十三孝「刻木事親」，漢朝，丁蘭父母去世後，請人用木雕刻父母塑像，在家中供奉，每天晨昏、每飯前必上香，外出、回家，都稟告。丁蘭妻不悅，偷偷用針刺塑像手指，手指竟淌血，丁蘭查看，塑像更流淚。追問，妻承認曾作出不孝舉動，丁蘭要休妻，妻決心改過，夫妻和好如初。故事有點神化，但丁蘭的孝順已被列為非物質文化遺產。

方向宇