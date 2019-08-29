名人熱捧　GOUTAL香水旗艦店登場

法國傳奇香水調香師Annick Goutal的香水登陸香港多年， 憑着充滿詩意及浪漫的香水深受名人及香氛愛好者追捧。品牌多年來一直只於Joyce Beauty等地方作小規模發售。到近年品牌作出大革新，以新名字GOUTAL及全新形象示人，更來一個華麗大轉身於銅鑼灣開設亞洲首間旗艦店。

【法式風格新店 佔地3千呎】

新店面積達3,000平方呎，走法式建築風格，大門以3個巨型拱門示人，店舖正中央設有巨型Perfume Organ環形裝飾，其靈感源自品牌法國總店的設計，同時向品牌由創立之初沿用至今的調香琴（Perfume Organ）致敬 。Perfume Organ側是3個獨立故事庭園，顧客可透過動畫短片認識每支香水背後的故事，尋找自己的專屬香氣。店舖更設有Sensory Lounge，會不時邀請法國香水師及侍酒師親自主理美酒香水工作坊及不同體驗活動。

旗艦店網羅品牌全線32款香水、家居香氛產品及Body Care產品。王牌之作首推Petite Cherie EDP及Eau D'Harden EDP，前者是創辦人Annick Goutal為女兒創作的香水，由梨花及玫瑰調配而成，香氣甜美充滿少女氣息，是品牌於亞洲最暢銷的香水；而後者則屬品牌首支香水，糅合了檸檬及西柚香氣，充滿夏日清新感覺。

不過筆者最喜歡的卻是玫瑰花系列，Rose Absolue以最尊貴的保加利亞及大馬士革等6種頂級玫瑰精華調配而成，而Rose Splendide則混合玫瑰及青草香氣，如新鮮玫瑰花香氣般清新。品牌還有為夜間而設的香水系列，採用華麗包裝配以精緻吊飾，當中熱賣的Tenue de Soiree EDP蘊含佛手柑及廣藿香，而Nuit Et Confidences的香草及朱古力香味就充滿東方神秘色彩，據聞此香水更是Michelle Obama至愛。