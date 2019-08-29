靈敢侶情：別被生活折磨愛情…

關係中，也有飛行里數。

太太由家裏出發，跑了兩個街市、兩家超市，買來一家三口四個朋友的菜。在家裏洗洗切切、廚房走到客廳、客廳走回廚房，全天共走八公里。

丈夫由家裏出發，轉了兩程車、走了三條街，回到公司開一個會見兩個客。在辦公室受了氣、洗臉後再開會、開會後又見客，全天共走八公里。

以一般數學去計，兩公婆理應走了合共十六公里。是的，假如大家都知道的話。

我們往往，就是看不到對方走了的路。

太太煮完飯，丈夫攤在梳化不幫忙，太太抱怨：「娶我回來當傭人嗎？」兩公婆所走的路，被埋怨減了又減之下，就只剩太太那八公里。

以前，丈夫見到太太鼓着腮，會覺得可愛，總之見到就心軟，因為見得少。現在見得多了，加上太太生孩子後胖了，就不覺得太好看。他能耍的唯一小技，就是視而不見。睡前，他心想：「我工作不辛苦嗎？你天天坐在家裏也不體諒我。」里數扣下扣下，又只剩丈夫走的八公里。

兩個人都辛苦，但里數沒有變多，反而互相扣減。

客人有興趣繼續儲里數，是因為數字會變多，不會儲一萬扣五千。夫妻生活都是一樣，辛苦了感情卻退步，誰還有心情繼續走下去？

今天晚上，試試放下怨氣，問問對方：「今天走了多少路？辛苦嗎？」

「來，有我在，你可以放心走更遠。」

幸福，就是這樣積少成多地賺回來。一步一步加上去，總有一天，你們可以捱出一片天。

別被生活折磨愛情。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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