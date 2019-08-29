新加坡郵輪之旅玩到盡

全新開幕擁有281間商舖的「星耀樟宜」，擁有全球最高、40米高的室內瀑布「雨漩渦」。

新加坡和郵輪都是一家出遊的好去處。想玩盡一點，滿足兩個願望？新航假期最近推出了新加坡上落船的「雲頂夢號」東南亞郵輪假期套票，船票更低至四折；2至5晚航程連新加坡航空來回機票套票由$2,799起。從香港乘坐服務優質的新加坡航空，率先在空中感受舒適的旅程。

落機後可順道到彼鄰樟宜機場、今年四月全新開幕的「星耀樟宜」遊逛，商場擁有281間店舖，其中最矚目一定是位於中央、全球最高的室內瀑布「雨漩渦」，配合周圍綠意盎然的景觀，非常寫意！

傍晚隨即登上排水量達15萬噸的雲頂夢號。擁有18層甲板的它，頂層甲板泳池、水上滑梯樂園、海上高空滑索及攀石等活動；還有夜光保齡球場、ZOUK海灘派對俱樂部等玩樂設施；而星座劇院每晚都會上演精彩的舞台表演。美食方面，星夢郵輪薈萃中式、東南亞、日韓等多個地區的美酒佳餚一應俱全，加上客房寬敞舒適，設計精緻典雅，並設有露台客房，在私人露台上觀賞迷人景緻。

航程方面，雲頂夢號2至5晚航程將會帶你暢遊馬來西亞、泰國、印尼和越南等地方。於檳城遊走喬治市的壁畫街，或是品嚐市內的冠軍黑刺榴槤，真係超過癮；在泰國可遊逛曼谷新商場、品嚐布吉的地道海鮮湯河；歐亞文化會萃的越南胡志明市，有齊法國殖民色彩的大教堂；形形式式的多國地區風光各異，令人眼界大開！

難得來到新加坡，落左船之後，當然要留多一、兩晚去逛逛。現在訂購指定航程，只需加HK$99起，就可以加訂第一晚新加坡酒店；另加HK$456起，就可加購獨家「獅城全景通」，一卡尊享新加坡環球影城、名勝世界水上探險樂園、濱海灣花園、新加坡動物園等共23個新加坡熱門景點入場、玩樂體驗及美食券。仲等？快來「新航假期」訂購新加坡郵輪之旅啦！