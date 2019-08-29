《NBA 2K20》任玩百支傳奇球隊

新一季NBA球星大洗牌，每隊實力更加平均，雖然新球季要10月才正式開始，但遊戲《NBA 2K20》就搶先於9月6日推出，讓球迷率先熱身！

《NBA 2K》系列一向以逼真為賣點，今集更進一步，外加了升級的動態引擎與招牌風格，還有先進的投籃控制、全新的運球分析評估系統、更精細的無球碰撞，以及全新的判讀反應防禦系統，令球員場上的動作與反應更接近真人。

早幾代已有經典球隊元素，新一集再增加逾10支傳奇球隊，包括2009~10年度LaMarcus Aldridge的波特蘭拓荒者、2015~16年度從落後場數1:3下反勝奪冠的克里夫蘭騎士，以及2013~14年度坐擁GDP三巨頭的聖安東尼奧馬刺等，總計有100支傳奇球隊任君選擇，保證老中青球迷都揀到心水球隊。

MyCAREER模式方面，新故事叫《燈光最明亮的時候》，出自SpringHill Entertainment這家由LeBron James創辦的金獎內容製作公司，以電影方法訴說故事，內容涵蓋球員們應付場外壓力和當前社會問題。演員包括Idris Elba、Rosario Dawson，以及Kemba Walker、Scottie Pippen等新舊NBA明星。

其他特色包括擁有全新的技能樹的MYGM/MYLEAGUE模式；網羅遊戲消息的新一季《2KTV》；可首次在遊戲中操控新科狀元Zion Williamson；加入超過2,000種球場觀眾反應和聲響等。今集更首次將全部12支WNBA球隊和超過140位球員收錄在遊戲內，並加入專為女籃賽設計的動作、打法和視覺效果，粉絲們冇理由錯過！