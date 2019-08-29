秋冬開季啦！Net-A-Porter買手4大潮流造型

9月不但是學生們的開學月，亦是時裝精的開季月，唔少秋冬新貨已陸續上架/線，相信女士們都已經蠢蠢欲動，準備出擊入貨，但選擇太多無從入手，今次請來Net-A-Porter環球買手總監Elizabeth von der Goltz為大家指點迷津，由這位對時裝潮流瞭如指掌的行內人告訴你今個秋冬的大熱潮流，就可以買得更準又冇失手。買遍全球Elizabeth，總是搶先大家一步大手買入各大時裝品牌的新貨，對於秋冬潮流，她總括了4大潮流造型，包括Girl Boss，The Color Masterclass、Dress Down和Into the Woods值得女生們留意。

The Color Masterclass鮮明色調

今個秋冬不再只局於深沉的黑、灰或是駝色，T台上展示的顏色就如彩虹般豐富多彩， Max Mara以蛋黃色、寶藍和湖水綠的大褸造型揭開時裝展序幕、SIES MARJAN和 Salvatore Ferragamo將鮮艷的色彩融入到硬朗的剪裁。Elizabeth指出有三個顏色特別流行，值得留意，就是藍、黃和橙，女士們不妨試試這些大膽色調。

Girl Boss女紳士

Power Dressing風氣持續至秋冬，端莊又英氣的西裝和恤衫大部分捧場客必定是上班族，今季的西裝造型流行同一調子搭配，除了西裝外，今季多個品牌更帶來三件式和恤衫套褲配搭組合，所謂三件式就是外套、長褲加上背心，NILI LOTAN和Kwadan Editions都是Elizabeth的心水推介。隨着1980年代復古潮回歸，ACNE STUDIOS和BALENCIAGA均帶來誇張的墊肩西裝，輕易穿出女強人的氣勢。

Into the Woods走進鄉村

設計將舒適的大自然風格和實用性融合，服飾呈現森林中的色彩，除了森林綠，還有大量的棕色色調，包括咖啡紅、褐色、栗子色和泥土色等，田園風格的格仔外套、菱形花紋和扭紋針織等設計最能突出這潮流。但說到當中的頭號單品，Elizabeth表示必定是乾濕褸，今季網店便帶來超過130個款式。

Dress Down慵懶隨意

今季股吹慵懶隨意又溫暖的穿搭風格，那就不少得茄士咩單品，這名貴質料不但帶來溫暖又舒服的着感，還有奢華感。服飾剪裁偏向寬鬆，沒有太結構性的剪裁，斗篷式外套、直身裙、闊腳褲、毛衣，運動灰、米白和駝色等中性色，呈現舒適隨意的冬日風格。以優雅針織單品聞名的GABRIELA HEARST是近年搶手貨，但售價比較昂貴，如果想找性價比高的品牌，Elizabeth推介LAUREN MANOOGIAN、LE 17 SEPTEMBRE和NANUSHKA。