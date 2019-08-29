果粉聚焦：新iPhone對應Apple Pencil？

新一代iPhone如無意外會於美國時間9月10日發表，而隨着日子臨近，相關傳聞亦更為可信。日前網絡便流出一張新iPhone的規格圖，詳細披露了新機特點，不妨睇睇！

從圖片所見，新iPhone設有iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max 3個型號，屏幕依次為6.1吋LCD、5.8吋OLED及6.5吋OLED，尺寸與解像度跟目前iPhone XR、Xs與Xs Max完全相同，若然屬實難免叫人失望。3機統一升級採用A13晶片，iPhone 11擁有4GB RAM及64/256/512GB容量，另外2部則有6GB RAM，並將64GB版本取消，提供128/256/512GB 3個容量選擇。

鏡頭方面，兩部「Pro」機內置了1,200萬像素3鏡頭，iPhone 11則只有1,200萬像素雙鏡頭。同時3機均支援Face ID，但就取消了毁譽參半的3D Touch功能。值得留意的還有，iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max竟然用到Apple Pencil，暫時未知對應的是目前發售中的Apple Pencil第1或2代，還是一枝全新設計的迷你版Apple Pencil，叫人期待！

至於大家最關心的價錢，iPhone 11、Phone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max分別賣US$749起、US$999起及US$1,099起，跟今代相同，也與Apple不打算加價的傳聞不謀而合，果粉們又覺得定價合理嗎？