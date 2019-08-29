【深夜字聊】注射療法　重拾自信？

Q：尊敬的治療師，耆漢今年83歲，家有位賢良的少妻38歲，育有一個12歲的女兒，幸福一家樂融融。不過我內心總有點內疚，雖然自己身體健康，還能保持每月兩次的性生活，但多是在半軟的狀態下交合的，未能完全滿足妻子的性高潮需要。10年前，我曾在家居附近的醫生診所接受過陽具注射治療，每次需要在家裏自行注射，可是多年前醫生退休，診所結業，至今我無法再使用此種針藥。在此希望知道何處會有這種針藥，感激不盡。

上水張伯

A：閣下曾在診所採用的針藥輔助，其正確名稱是「陰莖海綿體注射療法」。這種注射方法已有30多年歷史，逐步發展出不同的藥性和劑量，按個人年齡、體質狀況而調配，所以必須經由醫生處方。

「陰莖海綿體注射療法」的原理，在於其藥效有助於：（一）擴張陰莖動脈；（二）鬆弛陰莖海綿體平滑肌；（三）加速陰莖動脈血流。經注射後藥力發揮，毋須經由性慾刺激或性神經線傳導即可達致上述三個作用，使男性順利勃起。

「陰莖海綿體注射療法」較為昂貴，而且多數是用於患上較嚴重「生理性」、「神經性」或「心理性」的勃起功能障礙的男性身上，適合使用對象包括一群已採用過口服助性藥多時卻效果不彰的人士、性功能障礙的重症人士、老年人、糖尿病患、心血管病患、脊椎受傷病患、接受前列腺手術術後影響性機能人士等。

有研究指出，有部分重度症狀人士需要長遠依靠注射針藥作為性輔助，亦有部分輕度至中度症狀人士於注射針藥一段時間後可嘗試轉用口服助性藥。另有部分心理性性功能障礙患者在注射後，重獲性愛滿足感和成功感，繼而同步重新建立自信，重拾雄風，漸漸不用再靠針藥或口服藥。所以，關於「陰莖海綿體注射療法」要注射多長時間、需否永久依賴等等，則相當視乎個別人士的身心狀況。

「陰莖海綿體注射」的優點是透過直接的陰莖注射，比起口服助性藥更快速見效，正常勃起的成功率高。缺點則是引起較沉重的財政負擔，性事愈密帶來愈多針藥花費，於注射後造成該部位腫脹、瘀青、疼痛等問題。

閣下老當益壯，惟確實年事已高以及對上一次使用針藥輔助已是十年前的事。如欲重新嘗試使用，閣下應先向泌尿科醫生詳細檢查身體狀況，了解現時個人體質是否適合再度使用針藥，如不適合又可否改用其實助性產品。針藥注射不適合藥物過敏人士、患鐮刀型血球貧血症患者、多發性骨髓瘤或白血病等人士亦不適合。建議閣下去向泌尿科醫生求診，最重要注意安全使用藥品，確保不會傷害個人健康。

李偉儀