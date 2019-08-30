果粉聚焦：5色機身？新iPhone定於9月10日發表

新iPhone的發表日期傳咗N個版本，一時話延遲至9月尾，一時又話10月頭，但事實勝於雄辨，東網剛獲Apple發出邀請函，證實官方將於美國時間9月10日早上10時於美國Apple Park舉行「Special Event」發布會，亦即香港時間9月11日凌晨1時。雖然官方沒有明言是發表新iPhone，但除此以外基本上沒有其他可能性，由此看新iPhone不但沒有延遲，甚至比去年還早了2天發表，成為近年最早現身的iPhone之一。

一如過往，Apple都會在邀請函上透露新機一點端倪，今次是一個呈半透明狀的Apple Logo，並依序呈現出綠、藍、黃、紅、紫5色，莫非暗示新機將有呢5種顏色﹖另外，Logo似是畫出來，下方又有「By innovation only」字句，之前就有傳新iPhone將對應Apple Pencil，如此設計也令傳言的可信性大增。當然一切還要留待正式發布才揭曉，東網屆時將派員現場直擊，果粉們要留意啊！