營事檔案：冬瓜瑤柱蝦仁湯飯　消暑營養餐

早早過了立秋之日，本應寓意炎夏即將過去，準備秋天的來臨，但是現在的八月因氣候的轉變，卻仍是炎暑的日子，建議用膳時仍可選擇一些消暑的食物，讓人涼快一點，今次介紹的便是冬瓜瑤柱蝦仁湯飯。

【冬瓜比其他瓜類更易消化】

冬瓜消暑的功效，食用使人感到涼快，在炎炎夏日，是非常合適食用的食材。冬瓜的鈉含量低，有助身體去除多餘水分，預防水腫，亦含有豐富維他命C，有抗氧化之效，預防衰老，亦有助身體製造膠原蛋白，維持皮膚彈性。此外，維他命C可以保持免疫系統正常運作，提高人體抵抗力。冬瓜的水分含量高，煮熟了的冬瓜肉比較腍，不用細嚼也能吞嚥，比其他瓜類更容易消化。

【加入蝦仁更有口感】

這款湯飯加入了蝦仁，只因蝦仁肉質比較彈牙，與較腍的冬瓜造成對比，口感更有層次。營養方面，蝦仁提供了人體不能製造的必需胺基酸，有助身體蛋白質的合成，加強身體細胞的修補和更新。蝦仁還含有鈣質、鋅質等營養素，鈣質是骨骼中的主要成分，可維持牙齒的健康。鋅質可以增強免疫力，更有助製造男性賀爾蒙。

瑤柱其實是乾扇貝，加入除可調味，本身亦有蛋白質、鋅質、鎂質和硒質等營養素。

【冬瓜瑤柱蝦仁湯飯】

材料：

飯 1碗

冬瓜 2碗

蝦仁 9隻

瑤柱 2粒

薑 2片

調味料：

鹽 1/4茶匙

胡椒粉 適量

脫脂雞湯 1盒

做法：

1.瑤柱浸水至軟身。

2.蝦仁去腸洗淨，用鹽、胡椒粉醃15分鐘。

3.冬瓜洗淨切粒備用。

4.加少許油爆香薑片，炒香瑤柱、冬瓜，加雞湯煮滾，冬瓜煮至軟身，加入蝦仁煮3分鐘。

5.加入一碗飯，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。