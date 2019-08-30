Colourmix卡萊美　秋日護膚超級優惠

眨下眼就步入暑假尾聲，意味住熱辣辣嘅夏天就黎同各位莎喲娜啦~話雖天氣都仲係好翳焗，但轉季話黎就黎，護膚方面點都要有兩手準備嘅。Colourmix一路以黎咁照顧各位嘅肌膚，點會俾佢係轉季呢啲敏感時期崩壞呢? Impossible呀! 但原來更Impossible嘅仲有Colourmix秋日美肌優惠，人氣產品低至2折，仲有精選產品「第二件半價」!快啲like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠喇!

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