對症下療程　10日撇甩易肥體質

很多客人跟我說：「我有參加其他美容中心，在他們中心做這部機，跟在你們中心做這部機，效果不同啊，雖然你們較貴，但你們效果更好。」說真的，我認的，同一部儀器，我們是較貴的，很簡單，專業知識非常重要。

單純做機未必有最好效果，而且甚麼人適合做甚麼儀器，這就是我們的專業。我公司每間分店必定有一位自然療法營養師，是我訓練出來和有證書的，他們知道你的體質適合做甚麼儀器。一部著名儀器，不代表適合所有人，究竟你要做的，是要將鬆掉的肌肉去收緊，或是將多餘脂肪去燃燒，或是祛水腫，我們就知道，我們有我們的專業，所以我們懂得為客人設計最合適的療程組合，作針對性療程，並指導適合你體質的食療，而不是單純做一部儀器。

如果你屬於水腫型，透過排毒汗熱氈、消腫食療已經可以減輕水腫。這療程有遠紅外線配合「獨家」排毒產品，能幫助排出氣味較濃的「油汗」，將積存於脂肪內的脂溶性毒素和代謝廢物帶走，排毒消腫。再用儀器縮細局部脂肪，瘦身塑形。

如果你屬於肥厚脂肪型，只要徹底打散脂肪細胞，Hip位和大腿這些難減部位一樣能顯著瘦。例如做臟脂療程，日本研究利用電腦斷層掃描顯示有助減少內臟脂肪達38%、阿根廷約翰甘迺迪大學教授的研究顯示有助減少15％水腫和蜂窩組織，減少27％脂肪酸，和增加22％皮膚彈性！

「$1,988減脂健體十日瘦十吋」集中醫營養學、自然療法和多項高科技療程於一身，擁有真人實證報告，真實數據客戶參加後，接近98%可減達十吋以上。最近更有網友完成這療程，減了5磅、全身勁減31.2吋！連最難減的腰側、拜拜肉也顯著修緊，配合健康飲食，體質也變好。網絡上已有多個真人實證公開她們的瘦身歷程，大家有目共睹。

專業誠信、健康瘦身、不硬銷！是我們30年來的口碑保證。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。