FoodieCurly鬈毛妹：尊貴無比　皇宮盛宴

較早前鬈毛登上了星夢郵輪的「世界夢號」，享受了幾頓「皇宮盛宴」，所說的「皇宮」並不是吹水，而是真正的清朝宮廷御膳厲家菜，以及由前英國御廚打造的皇室美食，這一趟海上美食之行，讓我化身慈禧太后，又品嘗到戴妃及英女皇的最愛佳餚，可謂收穫非淺。

不如先介紹第一頓飯，由三大名廚，包括星夢郵輪主廚Reinhard Mammes、前英國皇室御廚Darren McGrady及厲家菜傳人厲曉麟師傅主理，菜單包含了船上多間餐廳的招牌美食，沒有不好吃的理由吧！

絲路花舞餐廳的「澳洲龍蝦」，旁邊伴以沖繩海葡萄，不說不知，原來星夢集團和沖繩農產業協會達成了合作協議，平時不會出口的沖繩農產，都可以在船上吃得到，這道菜龍蝦爽口鮮甜，海葡萄很新鮮，在口腔內連環爆開，超療愈！

一號扒房今晚提供了好幾道菜式，「耶路撒冷朝鮮薊湯併北海道元貝」怎麼出現了兩個地名？原來朝鮮薊即是我們說的亞枝竹，整個湯的雜菌味道濃郁，帶着亞枝竹的甜美；「蘑菇烤藍鱈魚」十分嫰滑，與面頭產量稀少的頂級Oscietra Caviar互相輝映。來自海馬日本料理的招牌菜「香煎黑醋沖繩和牛」也很不錯，牛肉味濃，鮮嫰無渣。

預訂了相關行程的旅客，除了吃皇宮盛宴之外，還有好多主題活動可以參加，例如是在郵輪甲板一嘗英式花園下午茶，美景＋美食，打卡一流；我又在禮帽工作坊親手做了一頂英式禮帽 (好靚呀，期待日後有機會入馬場再戴)；喜歡聽歌的朋友，亦可參與披頭四金曲之夜，邊聽着經典歌曲，邊喝着伊莉莎白女王最愛的雞尾酒及戴安娜王妃最愛的白酒，度過一個輕鬆的晚上。(皇宮盛宴三之一)

星夢郵輪「皇宮盛宴」海上之旅

登船日期：2019年10月至2020年1月

入住套房：「世界夢號」或「雲頂夢號」The Palace皇宮貴賓專區

報名：各大旅行社

鳴謝：星夢郵輪