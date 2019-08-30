Omega首款鈦金屬機芯腕錶登場

鈦金屬因其輕超輕巧、堅硬及防磨損等優點深得鐘錶品牌歡迎，但鈦金屬多是用於錶殼及錶帶製作，甚少用於製作機芯。Omega剛發表的全新Seamaster Aqua Terra "Ultra Light"腕錶，正搭載了品牌首枚鈦金屬機械機芯。腕錶是品牌跟高爾夫球名將Rory Mcllroy合作研發設計，名為"Ultra Light"腕錶當然十分輕身，其整體重量僅55g，其中錶殼、錶底及錶冠均以品牌首次採用的Gamma Titanium伽馬鈦金屬製造，這種堅固無比的獨特材質是航天業常用的物料，比普通鈦金屬更為堅硬輕巧。所搭載的全新8928 Master Chronometer手動上鏈機芯，所有板橋和夾板都以用上陶瓷鍍層的鈦金屬製造，在減少組件之間摩擦的同時，還可製作出一種獨特的深灰色調。

有份參與設計腕錶的Rory Mcllroy，特別將腕錶設計加以改良，以符合運動員的需要，腕錶設計以人體工學為本，除腕錶輕巧設計外，更首創採用伸縮錶冠設計，不使用時可將錶冠藏於錶殼內，確保腕錶不會妨礙運動員的手部動作。為防烈日下眩光的影響。腕錶特別選用啞光飾面，更設有用上了鮮明顔色的鋁質秒針、海馬標誌、一刻鐘刻度及飾有明線的錶帶。每枚"Ultra Light"腕錶配襯橡膠錶帶，另附送適合運動時使用的舒適纖維錶帶。