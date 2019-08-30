三界五行：侍候父母　要講衞生

《二十四孝》有些孝的方式或方法，在今日的社會環境，以現代科學而論，可說是不合時宜的，所以不少學者都認為是愚孝，我們姑且客觀分析一下。

第十四孝「郭巨埋兒」，近似荒唐，正因為如此不近人情，令很多人建議不再推行《二十四孝》，這又似乎一竹篙打一船人。不說郭巨了，講其他幾個愚孝故事。

第十五孝「嘗糞憂心」，主角庾黔婁在南齊時代離開雙親去當縣令，上任未滿十天，忽然心驚膽戰，預感家中有事，辭官返鄉，知道父親已病危兩天。醫生囑咐他嘗父的糞便，如果味道苦，病情就有轉機，如果是甜，就凶多吉少。庾黔婁嘗了，發覺是甜而很擔憂，對北斗星跪拜，懇求以自己的死來延續父親的生命，可惜庾父還是去世了。孝順父母是應該的，尤其是病重垂危，很多病，例如腎病、肝病、心臟病、血壓高、糖尿病，大小便都需密切監測，但是大小便也是傳播疾病的途徑，用口去測試糞便，非常不合衞生。

第十六孝「恣蚊飽血」也是愚孝，八歲的吳猛每晚任由蚊子咬，吸他的血，真正「餵蚊」，目的就是讓蚊子吃飽，就不會去咬父母，讓父母安寢無憂。當時吳猛被視為「孝的神童」，其志可嘉，其情可憫，但今時今日，搞好衞生，防止蚊蟲孳生，才是防蚊滅蚊的善法。

方向宇