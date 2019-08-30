BMW

日期：8月31~9月1日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：各大陳列室

推介：「一拍即合THE PERFECT ONE」優惠，120iA M Sport及X1 sDrive18iA M Sport售價$299,900起。

查詢：3129 9000

Nissan

日期：8月31~9月1日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：電動車LEAF及Evalia恭候試駕，場內會展示電動車V2L技術；駐場茶藝師即場沖調綠茶供品嘗。

查詢：2262 1088

Volkswagen

日期：8月31~9月1日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：灣仔及九龍灣陳列室

推介：中秋將至舉行「To the Moon and Back試駕活動」熱賣型號包括Tiguan Allspace、Touran Luxury及Golf GT，優惠價$239,980起。

查詢：3698 9618、3698 9888

Volvo

日期：8月31~9月1日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：灣仔陳列室

推介：展出最新2020年款北歐旗艦七座SUV XC90 Momentum，新車登場限定價$649,800起。

查詢：2927 3388