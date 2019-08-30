本周車展：追逐優惠
2019年08月30日 16:00
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（互聯網）
BMW
日期：8月31~9月1日（星期六及日）
時間：10:00am~7:00pm
地點：各大陳列室
推介：「一拍即合THE PERFECT ONE」優惠，120iA M Sport及X1 sDrive18iA M Sport售價$299,900起。
查詢：3129 9000
Nissan
日期：8月31~9月1日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：九龍灣陳列室
推介：電動車LEAF及Evalia恭候試駕，場內會展示電動車V2L技術；駐場茶藝師即場沖調綠茶供品嘗。
查詢：2262 1088
Volkswagen
日期：8月31~9月1日（星期六及日）
時間：10:00am~8:00pm
地點：灣仔及九龍灣陳列室
推介：中秋將至舉行「To the Moon and Back試駕活動」熱賣型號包括Tiguan Allspace、Touran Luxury及Golf GT，優惠價$239,980起。
查詢：3698 9618、3698 9888
Volvo
日期：8月31~9月1日（星期六及日）
時間：10:00am~7:00pm
地點：灣仔陳列室
推介：展出最新2020年款北歐旗艦七座SUV XC90 Momentum，新車登場限定價$649,800起。
查詢：2927 3388