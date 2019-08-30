飲食嘗識：擔擔麵與擔仔麵　差異豈止一個字

四川擔擔麵與台南擔仔麵名字相似，兩碗亦同樣用了肉燥作配料，不過賣相和味道卻大有分別， 前者湯底用辣油、擔擔麵醬及豬骨湯熬成，後者則以魚湯及鮮蝦煮製，香辣和鮮甜各有風味。 （盧展程攝）

擔擔麵和擔仔麵只相差一個字，但兩款湯麵卻分別是四川與台南的代表美食，用料和風味都各不相同，然而背景還是有點淵源。

先說擔仔麵，最常見的說法是清末光緒年間由台南船夫洪芋頭所創。他擅長以家鄉福建漳州的方法煮麵，混合了肉燥、蝦仁等台灣食材後別具滋味，由於吃過的人都讚不絕口，於是他在無法出海的颱風季節便會挑起擔子到水仙宮廟前賣麵維持生計，人們都稱這碗小巧的湯麵為擔仔麵。除此之外也有另一說法，清朝時移居台灣的四川人與重慶人因思念家鄉擔擔麵的的味道，於是用台灣的地道食材煮麵條，不過擔仔麵以鮮甜作賣點，而擔擔麵則香辣惹味。

事實上擔擔麵的歷史比擔仔麵更悠久，相傳清朝道光年間由來自四川自貢市的小販陳包包創製，因用擔挑擺賣而得名。一如四川其他菜式，擔擔麵用了大量辣椒及香料煮成，紅油的材料主要有指天椒、花椒及辣椒油，而醬料則以八角、香葉、蒜頭、冬菜、芝麻醬等調製，與豬骨湯混合熬湯，放麵後再以肉燥、葱粒、花生、芝麻作配菜。正宗擔擔麵以辣油為主，味道辣而湯汁較稀；至於在香港吃到的擔擔麵通常都減了辣度，以較多的芝麻醬取代辣油，因此麻香味重也較濃稠。