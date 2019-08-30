the baddies玩味新作　Popcorn Supply開賣

於音樂領域及電視幕前相當活躍的KB（Kevin Boy），除了不時參與音樂及節目創作之外，他另一個身份就是潮流品牌the baddies主腦，品牌於2014年創立至今一直秉承玩味精神，服飾單品加入各種瘋狂又諷刺的幽默設計，以惡搞形象為沉悶急速的生活節奏帶來輕鬆步伐。經過一段時間沉澱過後，今季the baddies帶同最新推出系列「The Baddies Are Back」強勢回歸，服飾設計貫徹品牌主打的玩味元素及惡搞風格，同時更加入90s風格的圖案拼湊出意想不到的新鮮感。與此同時，為配合the baddies最新系列推出，品牌主腦KB日前更親臨Popcorn Supply舉行發布活動，於現場限量發售由其親自操刀設計的Sleeveless Tee及鼓棍，KB一眾圈中好友亦有現身捧場，加埋有DJ及打鼓表演令氣氛升溫，為到場嘉賓及參加者留下一段美好回憶。