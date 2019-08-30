華為全場景體驗　接通智能產品

全場景應用是智能生活的未來大趨勢，華為早前發布的EMUI10亦正正主打全場景應用。隨着智能手機、智能電視等智能設備發展和應用生態的普及，每人擁有的終端以及使用的應用程序數量也不斷增加，用家亦需要在不同終端上獲取同樣的使用體驗及服務，固此開發時產品及服務就要顧及跨硬件、跨平台的兼容性。而全場景應用特點是一個跨終端的融合共享生態，在一個安全可靠的運作環境下，用家可以跨硬件、跨平台，流暢地體驗智能生活。

為配合全場景智能生活的發展，華為近年亦推出多元化的智能配件，包括手錶、耳機、充電器等，加上一系列嶄新技術，照顧用家生活上的不同需要。

HUAWEI WATCH GT智能手錶提供46mm版本及42mm版本，適合男女用家。兩個版本都備有智能省電技術及雙引擎架構，令46mm版本續航力長達兩星期，而42mm版本的續航力亦達一星期。WATCH GT系列支援GPS、GLONASS及GALILEO三大衞星定位系統，同時加入TruSeen 3.0實時心率監測，配合跑步、單車、游泳等多種運動模式，非常適合運動一族。

HUAWEI Freelace無線耳機就支援HiPair快速配對技術，透過耳機內置的Type-C接口，即可與手機等裝置完成配對，而且可以經手機反向充電功能為耳機充電，方便用家。耳機支援IP55生活防水，適合喜歡運動的用戶。HUAWEI Freelace備有赤茶橘、翡冷翠、曜石黑以及皓月銀不同配色，方便用家配襯不同造型。

HUAWEI Freebuds Lite真無線藍牙耳機，內置紅外線感應器，自動感應用家佩戴狀態，取下耳機自動暫停播放音樂。耳機專為運動而設，透氣耳塞有效減少聲壓，佩戴時更舒適；而且佩戴時可以聽到環境聲音，跑步、踩單車都更加安全。耳機同時支援雙按觸控，雙按左耳耳機即啟動語音助手，雙按右耳耳機則播放或暫停音樂，雙按任何一邊都可接聽或掛斷來電。電量方面，充電15分鐘即可播放1.5小時，單次充電則可播放3小時，相當長氣。

HUAWEI BACK-UP則集充電與備份功能於一身，設計輕巧、時尚，內置1TB容量，連接手機後就會自動進行備份並同時為手機充電，更加毋須安裝任何應用程式下，令用家可以體驗軟硬件充分配合下的便捷。最重要是一秒便可備份約10張平均大小為3MB的相片，流暢又易用。

HUAWEI Mini Speaker藍牙便攜喇叭僅重101g，50mm直徑的圓柱體設計，但就具備3W 40mm全頻喇叭，加強低頻音效及音量。特別在可以支援TWS (True Wireless Stereo) 功能，將兩個同款喇叭可以連接後一同使用，只要連按兩次電源鍵即可配對兩個喇叭，製造立體聲的效果。加上支援IP54抗水防塵規格，戶外使用都冇問題。

值得一提是，華為最近亦推出買機優惠，即日起至9月15日，購買HUAWEI P30 Pro手機即可免費獲贈HUAWEI Freebuds Lite藍牙耳機，價值$588，先到先得，送完即止，想入手的用家記住把握優惠喇！