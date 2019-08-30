咖喱蔬菜湯麵 烤豆腐好味過肉
2019年08月30日 19:30
東網電視更多新聞短片
紅咖喱湯底配口感豐富的豆腐蔬菜湯麵，濃郁惹味。（互聯網）
吃麵條，最緊要有個靚湯底，唔想日日飲味精湯，不如跟IG@balancedandreal學整紅咖喱湯底。爆香大量蔬菜後，加入蔬菜湯、紅咖喱粉、椰奶和楓糖漿等來煮成湯底，基本上味道已很濃郁。配料方面，就以豆腐為主角，建議大家揀選硬身豆腐粒，加調味後再烤至乾爽脆身，吃時唧點青檸汁，味道濃郁而不會油淋淋。
主材料：
硬豆腐粒 400克
菜籽油 1.5湯匙
醬油 2.5湯匙
粟粉 1.5湯匙
胡椒 少許
咖喱湯材料：
菜籽油 2湯匙
蒜蓉 1瓣
薑蓉 1塊
甘筍片 3條
紅咖喱粉 2湯匙
蔬菜湯 2.5公斤
椰奶 325毫升
楓糖漿 2.5湯匙
麵條 200克
豆 1碗
粟米 少許
青檸汁 少許
葱碎 少許
芝麻 少許
大蘑菇片 1個
做法：
1.主材料中，豆腐粒加醬油、粟粉、胡椒、油拌勻，攝氏200度烤約30分鐘。
2.湯底材料中，燒熱油，加蒜蓉和薑蓉爆香，加蘑菇片、甘筍片炒勻。
3.加咖喱粉、蔬菜湯、椰奶、楓糖漿煮勻。
4.加入豆、麵條煮熟，放入青檸汁、豆腐、葱碎和芝麻便完成。