咖喱蔬菜湯麵　烤豆腐好味過肉

吃麵條，最緊要有個靚湯底，唔想日日飲味精湯，不如跟IG@balancedandreal學整紅咖喱湯底。爆香大量蔬菜後，加入蔬菜湯、紅咖喱粉、椰奶和楓糖漿等來煮成湯底，基本上味道已很濃郁。配料方面，就以豆腐為主角，建議大家揀選硬身豆腐粒，加調味後再烤至乾爽脆身，吃時唧點青檸汁，味道濃郁而不會油淋淋。

主材料：

硬豆腐粒 400克

菜籽油 1.5湯匙

醬油 2.5湯匙

粟粉 1.5湯匙

胡椒 少許

咖喱湯材料：

菜籽油 2湯匙

蒜蓉 1瓣

薑蓉 1塊

甘筍片 3條

紅咖喱粉 2湯匙

蔬菜湯 2.5公斤

椰奶 325毫升

楓糖漿 2.5湯匙

麵條 200克

豆 1碗

粟米 少許

青檸汁 少許

葱碎 少許

芝麻 少許

大蘑菇片 1個

做法：

1.主材料中，豆腐粒加醬油、粟粉、胡椒、油拌勻，攝氏200度烤約30分鐘。

2.湯底材料中，燒熱油，加蒜蓉和薑蓉爆香，加蘑菇片、甘筍片炒勻。

3.加咖喱粉、蔬菜湯、椰奶、楓糖漿煮勻。

4.加入豆、麵條煮熟，放入青檸汁、豆腐、葱碎和芝麻便完成。