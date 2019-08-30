咖喱蔬菜湯麵　烤豆腐好味過肉

2019年08月30日 19:30
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    紅咖喱湯底配口感豐富的豆腐蔬菜湯麵，濃郁惹味。（互聯網）
    吃麵條，最緊要有個靚湯底，唔想日日飲味精湯，不如跟IG@balancedandreal學整紅咖喱湯底。爆香大量蔬菜後，加入蔬菜湯、紅咖喱粉、椰奶和楓糖漿等來煮成湯底，基本上味道已很濃郁。配料方面，就以豆腐為主角，建議大家揀選硬身豆腐粒，加調味後再烤至乾爽脆身，吃時唧點青檸汁，味道濃郁而不會油淋淋。
    主材料：
    硬豆腐粒　400克
    菜籽油　　1.5湯匙
    醬油　　　2.5湯匙
    粟粉　　　1.5湯匙
    胡椒　　　少許
    咖喱湯材料：
    菜籽油　　2湯匙
    蒜蓉　　　1瓣
    薑蓉　　　1塊
    甘筍片　　3條
    紅咖喱粉　2湯匙
    蔬菜湯　　2.5公斤
    椰奶　　　325毫升
    楓糖漿　　2.5湯匙
    麵條　　　200克
    豆　　　　1碗
    粟米　　　少許
    青檸汁　　少許
    葱碎　　　少許
    芝麻　　　少許
    大蘑菇片　1個
    做法：
    1.主材料中，豆腐粒加醬油、粟粉、胡椒、油拌勻，攝氏200度烤約30分鐘。
    2.湯底材料中，燒熱油，加蒜蓉和薑蓉爆香，加蘑菇片、甘筍片炒勻。
    3.加咖喱粉、蔬菜湯、椰奶、楓糖漿煮勻。
    4.加入豆、麵條煮熟，放入青檸汁、豆腐、葱碎和芝麻便完成。
    睇片：https://www.instagram.com/p/B1ONvH3I7ne/