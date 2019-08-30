旅遊考考你：高知烤鰹魚　點解要用稻草？

高知盛產鰹魚，全賴它西南端有暖流黑潮經過，每年3至11月便是鰹魚盛產季，當地人除了會作鰹魚刺身，還會用傳統的Takaki（鰹魚敲）方式烤製牠，即是以猛火略燒鰹魚，這本為給魚殺菌，但如今已演變成馳名吃法。雖然在高知能吃到鰹魚的地方很多，但非常推薦你去土佐町的「黑潮工房」品嘗，因為它同時是嫩烤鰹魚的體驗中心，有得吃又有得玩。

黑潮工房其實是旅館「黑潮本陣」的附屬設施，兩座建築彼鄰於海岸。而黑潮工房是對外開放的大眾食堂，部分座席設在室外，正對涼風颯颯的海灣，座席旁便是大火爐。參加嫩烤鰹魚體驗的我們都站到爐旁，複雜的切魚過程已由店家代勞，我們只用為兩團去骨鰹魚背肉大灑海鹽便行，大把大把的鋪滿肉表面就是。接着便要拿起重十多公斤的鐵架，把鰹魚肉直接放上爐火上燒，爐旁有專人為你添稻草助燃，熊熊烈火之猛，連站爐外的人都感到發燙。

為何燒鰹魚要用稻草？原來稻草煙熏能僻去鰹魚腥味，但用猛火烤魚不能過久，如見魚肉已烤至微焦變黑便須離火。這時鰹魚的表皮已烤至酥脆，店家便會幫你把它丟入冰水，以緊實肉質，經處理切片後便可上餐桌。被切開的鰹魚肉可清楚看到它外熟內生，放入口隨即嘗到它爆溢的鮮甜肉汁，完全不覺腥味。如怕肉太生，可配搭洋葱、大蒜、薑片及土佐醋吃，口感更是妙絕，吞後還有淡淡的稻草香餘韻呢。

黑潮工房

地址：四國高知縣高岡郡中土佐町久禮8009-11

開放時間：8:00am-3:00pm（每月第二個周四）

嫩烤鰹魚體驗

費用：800日圓（約HK$60）+ 鰹魚費用

活動期間：4月至10月（10:00am-2:00pm）

鳴謝：高知縣觀光振興部