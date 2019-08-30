Bugatti Centodieci　全球限量10輛

法國超跑品牌Bugatti，為紀念已故品牌始創人Ettore Bugatti的110歲冥壽，在1991年推出的EB110超跑。今年，廠方就在品牌創立110周年之際，特別發表以EB110作藍本打造的Centodieci（意思即110），而且只是全球限量10輛。據廠方公布，基本售價為800萬歐元起（未連稅），不過此車齋發表，還未正式亮相就宣布經已售罄，家陣真係有錢都買唔到。

Bugatti Centodieci的造型設計可謂非常忠於EB110精粹，原來的鬼面罩和三層式設計進氣口及兩側車窗後由5個小圓孔組成的進氣口的設計元素在Centodieci都保留着，只是換上了更時尚及更具空氣動力學設計。原本在EB110身上的一對尾燈與之間經圓邊修飾的長形圖案組，在Centodieci身上變成橫跨整個車尾、又不失原設計神髓的3D LED尾燈組。配上全新設計的固定式碳纖大尾翼，更大更誇張的尾下擾流板及2+2啞黑尾喉，侵略性明顯較EB110大大提升了好幾倍。

動力方面，搭載8.0L W16四渦輪增壓引擎，以取代當年EB110身上的3.5L V12四渦輪增壓引擎，最大馬力達1,600hp，2.4秒可完成0-100km/h，0-200km/h及0-300km/h則分別為6.1秒和13.1秒，極速電子設定為380km/h。淨車重較Chiron相比，還要輕20kg，主要是採用了輕量化水撥及碳纖製的穩定裝置，使馬力重量比來到僅1.13kg/hp，令加速性能及動態操控進一步提高。