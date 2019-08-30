昭和到令和：多啦A夢生日啦！同你細數歷年轉變

昭和到令和：多啦A夢生日啦！同你細數歷年變化（互聯網）

有人話女大十八變，其實多啦A夢（叮噹）又何嘗不是？多啦A夢是在1969年首度跟大家見面，那時還是昭和年代，豈料事隔50年，到了令和時代依然大受大小朋友歡迎！雖然多啦A夢多年來雖然一樣咁鍾意食銅鑼燒，一樣咁驚老鼠，不過原來暗中都有不少轉變，就趁多啦A夢快將「生日」（9月3日），一齊細數多啦A夢跟他的朋友，多年來的改變啦！

【外貌變變變】

在多啦A夢第一期可見，本來多啦A夢的身形十分圓潤，有點像今天很受歡迎的熊本熊，樣子也較笨，不過萌味十足，應該不少人都想好好熊抱它。由 70 年代開始，多啦A夢不斷演變，也變得愈來愈醒目靈活，到了 21 世紀後，多啦A夢消瘦了，但與此同時，臉上的肉肉也厚了不少。

【名字變變變】

至於名字，無論多啦A夢還是其他角色，都有不少變化。首先是「ドラえもん」，最先引入《多啦A夢》的《兒童樂園」見到他掛住個叮噹，因而譯作叮噹，台灣一般譯作「小叮噹」，後來因為尊重原作者藤子不二雄的願望，改為音譯「多啦A夢」（香港）或「哆啦A夢」（台灣及內地）。

而另一主角野比のび太，在「兒童樂園版」是姓程的，到了後來「海豹版」姓葉，但現在又變成日文姓氏野比了！

至於源靜香，港台譯名曾有多次改變，例如在「兒童樂園版」名為靜宜，在「文傳舊版」名為靜兒，到了今天又「改名」靜香。

至於剛田武，由於在漫畫中是所有孩子中體型最胖最壯的，因此大家稱他為「巨人」（ジャイアン），在「兒童樂園版」意譯為肥仔，後來的版本如「海豹版」則音譯為技安，到了近期則再次意譯為「胖虎」。

最後是骨川スネ夫，「兒童樂園版」譯作牙擦仔，後來的版本多譯作阿福，到了今天，則改為較接近日文名的小夫。

【性格變變變】

至於人物性格，幾位主角變化不大，變得比較多的可能是大雄在電影版變得較聰明和勇猛，靜香好像愈來愈愛沖涼……性格最大改變的，可能是胖虎的妹妹小珠（技蘭/胖妹），她雖然出場不多，但在第一話時已經出現，是一個頗頑皮的女孩，並不討好，但後來她性格大變，變成一位文靜、愛畫漫畫兼有理想的女生，在某個汽車廣告中，長大了更成為前田敦子，真的是「女大十八變」啊！