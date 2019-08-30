男士深夜：總會有低潮　抖抖度一宵

【靚人靚景：電波少女 泰國寫真熱辣辣】

日本寫真妹炮製寫真集好多時都會飛到不同地方取景，近近哋會去沖繩，想去遠啲嘅話，會去到夏威夷，不過近期比較多寫真妹去東南亞取景，例如印尼峇里島，最近萌妹根本凪就去咗泰國取景拍寫真喇。

【決性11點：緊身膠衣賽車Look 性感得來又野性】

《碧藍航線》的艦化娘是近年不少Coser都愛扮演的角色，當中愛宕就是當中表表者，她的原型是日本海軍重巡洋艦二番艦愛宕號，在歷史上宕號是在1932年開始服役，太平洋戰爭爆發後，曾於峇里島南方協助擊沈了美軍驅逐艦，如你有玩《碧藍航線》的話，肯定對愛宕不感陌生。

【決性11點：女優退役後走晒樣】

日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）早前喺街頭上搵到個自稱從事演藝工作，藝名叫Shijimi （しじみ）嘅女子，於是攝製隊就上佢屋企拍攝，發覺呢位女子嘅屋企月租要成7萬日圓兼有閣樓，究竟佢係邊個嚟呢？佢坦言自己做過AV女優，而當時嘅藝名叫持田茜。

【決性11點：止汗濟 竟成宅男搶手貨！】

夏天為大家帶嚟汗水，而嗰陣汗味同狐味卻係難頂，因此坊間出現各種香體止汗劑。有日本製藥品牌最近就推出報稱散發出少女氣味嘅止汗劑同沐浴露，廠方表示通過研究發現，女性年輕時身上帶有一種香甜嘅體香，而隨着年齡增加，呢種體香會逐漸減少，於是研發出呢兩款產品，從而令熟齡女士重新獲得少女嘅體香。

【決性11點：「頭箍」眾籌成功 真係咁巴閉？】

最近XBIZ報道一間叫Giddy嘅公司喺籌旗網站集資製造一款同名穿戴式嘅男性「用具」，有助重振雄風，結果喺短短日子內已爆數，籌得25,000美元。據官方所講，係由一班泌尿科醫生、關注勃起功能障礙專家、數學家及工程師組成嘅團隊經過3年時間研發。