【玄之又玄】化解先天缺陷　保家宅平安

屋企出現先天性缺陷，必須作出補救，以免被不速之客乘虛而入。（設計圖片）

外邊風大雨大，家是最好的避風港，當然要好好守護，豈能讓牛鬼蛇神有機會入侵。但大家有冇想過，如果屋企出現一些先天性缺陷，或會招徠一些「不速之客」。以下是3個家居常見的結構性問題，不想安樂窩受到騷擾，就要及早化解，不能再拖！

缺陷1.大門對房門

在風水學上，東北為艮卦，代表山、丘陵、墓地，所以東北被視為「鬼門」所在，若屋企大門開在東北方，容易招惹靈體。此外，若大門對正房門，靈體入屋後能直入房間，勢必對屋主不利。

化解方法：可在大門裝設有獸頭裝飾的鋁閘或不锈鋼閘，或在大門兩側貼上門神、祥獅、驅鬼畫像；至於大門及房門之間最好擺設大櫃或安裝屏風，以阻擋煞氣，並經常關上房門。

缺陷2.宅長似棺材

住宅單位的形狀呈長形，在玄學上稱為「棺材屋」，極易招惹鬼魂到訪。

化解方法：可利用屏風將單位間開，最好能分成幾部分，問題便迎刃而解。

缺陷3. 樑柱太過多

風水學上有「橫樑壓頂」之說，這種情況會令人心情沉鬱、健康欠佳，當情緒持續低落，很易產生幻覺，甚至碰上靈異事情。再者，鬼魂喜歡以樑柱作依靠，所以樑柱過多的住宅，較易吸引靈體。

化解方法：在門口安設一盞長明燈，有助減少靈體入屋的機會。