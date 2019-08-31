街市學堂：毛茸茸紅毛丹　荔枝替代品

紅毛丹盛產於東南亞，與荔枝、龍眼等水果同屬無患子科，每年開花兩次，分別在7至8月、12月至1月期間採收果實，由於賣相與味道都跟荔枝有幾分相像，所以當荔枝過了當造期後不少人都會以此代替。

【味道清甜 食法多變】

果皮與果肉的顏色跟荔枝相似，味道亦同樣甘甜多汁，但紅毛丹的外皮卻比荔枝堅韌，要花較大氣力剝開。而它的好處是儲存期比荔枝稍長，只要放入雪櫃冷藏，一星期後色澤依然艷紅不發黑。營養價值方面，紅毛丹蘊含豐富維他命C、氨基酸、葡萄糖、碳水化合物及多種礦物質，有清熱解毒、幫助消化、養顏潤膚等功效。至於食用方法，除了即剝即食品嘗其原汁原味之外，東南亞人亦喜歡以此沖調紅毛丹冰或泡茶，製成蜜餞或代替荔枝炒菜亦可，清甜香氣容易令人接受。

【未熟忌吃 小心中毒】

不過要注意一點，紅毛丹跟荔枝、龍眼同屬阿開木果實，而未成熟的阿開木果實含有抑制身體製造葡萄糖的毒素降血糖素（Hypoglycin），嚴重時會引致兒童抽搐及腦部腫大，甚至有生命危險。但亦毋須太過憂慮，因為隨着果實成熟，毒素會由1,000ppm大幅下降至0.1ppm，所以無論荔枝、龍眼抑或紅毛丹都一定要熟透才吃，兒童每日食兩三粒已足夠。