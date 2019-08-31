Lamborghini Huracán EVO GT賽事紀念版

為向在2018年和2019年的Daytona 24小時耐力賽和Sebring 12小時耐力賽兩度奪冠的Huracán GT3 EVO賽車致敬，林寶堅尼（Lamborghini）推出Huracán EVO GT賽事紀念版車型，因兩場耐力賽加埋合共36小時，因此廠方將限量配額定為36輛。此紀念版車型僅在北美市場發售，預計2020年年初開始交付。

在兩個耐力賽中，GRT（Grasser Racing Team）和Paul Miller Racing兩支車隊共為林寶堅尼贏得了四場勝利，為此，這款特別版車型採用了Verde Egeria綠色和Arancio Aten橙色的雙色塗裝。車身設計更可根據客戶需求進行個性化定制。客戶可選擇在車頂增加林寶堅尼Squadra Corse賽事運動部門的盾形徽標，並以意大利和美國國旗邊框裝飾，以及在後翼子板上增加月桂枝裝飾。此外，還可在車身側方添加「Daytona 24」和「Sebring 12」銘牌及在駕駛員一側的B柱加裝「1 of 36」碳纖維銘牌。