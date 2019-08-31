Tiffany Blue Box Cafe　10月登陸香港

踏入9月開季月，不止有新系列登場，還有多間名牌新店乘勢開幕。其中最為人熟悉和喜愛的Tiffany & Co.便將於下月初在尖沙咀北京道開設全亞洲最大旗艦店。伴隨新店而來的，還有同步登場的全亞洲首間The Tiffany Blue Box Cafe；相信這個連環驚喜，勢必引來全城哄動，讓粉絲開心到尖叫。

據聞這間開設在旗艦店旁的全新Blue Box Cafe不但設計上貫徹品牌風格，就連店內所採用的都是品牌的優質瓷器餐具。顧客置身其中就如貴族般，可以在品牌名貴珠寶首飾及精品的包圍下享用美饌，將傳統下午茶體驗提升至更高層次。想約同閨密一起去朝聖High Tea兼打卡？就要在10月中旬透過網上平台預訂座位。不過現階段仍未知Cafe會否同時供應早餐，讓大家一嘗Breakfast At Tiffany的滋味，粉絲們記住密切留意品牌日後公布！