三界五行：盡孝盡義　可歌可泣

《二十四孝》第十七孝「聞雷泣墓」，主角是王裒（粵音讀刨），他父親王儀，本來是司馬昭的參謀，一次司馬昭打敗仗，問屬下失敗原因，無人敢答，王儀直言：「你是主帥，當然由你負責。」司馬昭惱羞成怒，即時問斬。王裒與母親隱居，以教書為業，發誓終身不為晉朝做事。母死，葬於山林，每當行雷，就跪在墳前，哭泣「母親不要驚，裒兒在」。王裒為學生上課，每講到《詩經．蓼莪》的「哀哀父母，生我劬勞」，都泣不成聲，門生因此用心自習這首詩，不敢請王裒講解，怕他傷心。

第十八孝「臥冰求鯉」，主角是王祥，歷史上真有其人，房玄齡是唐太宗的良相，他編纂的《晉書》記載了王祥的孝行，王祥幼年喪母，繼母不喜歡王祥，但王祥卻非常孝順繼母，一個寒冬，繼母患病，想吃鯉魚，王祥去到冰封的河面，脫掉衣服，讓自己的體溫融化冰雪，捕了兩條鯉魚回家孝敬繼母。王祥侍候父親和繼母去世後才為朝廷效力，官至太尉。

第十九孝「打虎救父」，主角楊香是晉朝的孝女，名入史冊，她是楊豐的女兒，出生時，母親難產去世，楊豐擔心繼母虐待她，所以沒續弦。楊香14歲那年，隨父去耕田，忽然從山上奔來一隻猛虎，咬着楊豐，楊香不理自身安危，騎上虎背，猛力打死老虎，救了父親，這孝義，受到時人的尊敬，不少名門望族爭相提親，楊香有個好歸宿，子孫的學業、事業都有成就。

方向宇