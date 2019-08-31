TAG Heuer x 曼聯　限量錶賀三冠王20周年

曼聯陣中其中一位最重要的球員及有份贏得三冠王的一員Denis Irwin，聯同曼聯第一梯隊成員Tahith Chong、Victor Lindelöf及Aaron Wan-Bissaka攜手公布這款紀念腕錶。（互聯網）

話咁快新一季英超已經開鑼，曼聯今季能否重現多年前光輝歷史再次奪冠言之常早，不過TAG Heuer就率先為曼聯「開個靚頭」，襯今年是球會勇奪三冠王（即英超聯賽、足總盃及歐聯）20周年紀念，推出全新限量版Carrera腕錶。

TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 01 Special Edition Treble Manchester United腕錶，搭載Calibre Heuer 01自動機芯，黑色錶盤上9時位置飾以曼聯球會標誌。黑色PVD鍍層精鋼錶殼配黑色陶瓷錶圈，配襯紅色皮革及橡膠錶帶，跟球會的標誌顏色互相呼應。腕錶限量99枚，藍寶石水晶透明錶底飾以盾形圖案，上面以米色印上「1999 – THE TREBLE – 20 YEARS」及「1 OF 99」字樣。