美食婷：入秋各「柚」所長

雖然天氣仍然悶熱得很，但原來根據中國節氣，8月8日（農曆七月初八）已是立秋，入夜後氣溫明顯較涼，這時亦是柚子的當造期。我美食婷向來特別喜歡柚子獨特的香氣，最近逛開街市，發現柚子的品種原來都不少，乘機請教經常幫襯的水果攤販靚姐，靚姐見美食婷誠意拳拳，自然願意傾囊相授。

應節水果 清甜多汁

靚姐指中秋前後最常見的是沙田柚，主要是來自內地品種，一般產自廣西，外皮鮮黃色、果肉淡黃，呈梨形，清甜多汁，被譽為柚中之王。沙田柚除了是當造水果，由於在中秋前後最好吃，因此，亦有人將吃完的柚皮做燈籠。此外，柚子亦有「天佑」、「有子」的吉祥意頭。沙田柚的柚皮亦是傳統粵菜柚皮的主要食材，做法繁複多工序，入口卻清香鬆化，現在已是難得一嘗的手工菜。

泰國金柚 爽甜無渣

沙田柚以外，香港人較為熟悉的還有泰國金柚。泰國金柚出名多汁又爽甜，外形較為圓渾，柚皮呈翠綠色，果肉則有紅肉及白肉兩種。紅肉較為軟腍，纖維幼細；白肉則較爽口無渣。兩種同樣含豐富水分，加上糖分高又沒酸味，亦是做甜品的常用食材，經典代表就有楊枝甘露，不但加入新鮮杧果及西米，還用上大量新鮮柚子肉，吃起來清甜美味。

台灣文旦 的骰幽香

至於台灣柚子，當地人稱為文旦，以台南及花蓮最多產，一般在白露節氣前後開始採收。當地的文旦果農一般都會用至少10年時間，用心栽種老欉文旦，把10年以上的文旦老樹果實採收後賣到市場，確保保持豐富香氣與甜度。老樹會把大部分養分供應到果實裏面，令其有足夠香氣及甜度，因此，愈老的文旦樹，果實亦會愈香愈甜。

日韓柚子 各有千秋

提起日本柚，近年為人所熟悉的必是來自熊本縣的「晚白柚」，一般在每年12月中開始收成，表面光滑有光澤，呈淡黃色，果肉纖維極為細緻綿密，味道酸中帶甜，果皮清香。此外，晚白柚每個重達2公斤，是世界上最重的柑橘科果實，曾被列入健力士世界紀錄。

韓國柚的話，香港並不常見，反而是常見柚子蜜（也有人稱為柚子茶或柚子蜜茶），主要成分是來自韓國南部的黃金柚及蜜糖，除可加水拌勻直接飲用外，亦可以用來做糕餅甜品。