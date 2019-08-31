LEVIS® x LOOPWHEELER®　傳承日本針織工藝

日本職人文化除了體現到世代傳承的傳統手工技藝之外，當中更包含着職人對設計的嚴謹及執着，亦間接令到「職人」及「日本製」等等詞彙成為坊間各類型產品最頂級的品質保證。一直以最頂級的素材結合精湛工藝（主要於歐洲、美國及日本生產）打造的高級丹寧服飾系列LEVI'S® MADE & CRAFTED（LMC），今個秋冬季度就與日本頂級針織品牌LOOPWHEELER®聯名合作，將日本傳統針織工藝融入到一系列聯名服飾當中。

日本頂級針織品牌LOOPWHEELER®最出名的地方就是其布料出自一部擁有過百年歷史的Tsuriami輪轉式紡織機， 此機每分鐘只能編織24個線圈，平均每小時編織出一米布料（大約只有現代紡織機1/25速度），每天只可製作10件單品，但正正因為編織過程緩慢令紗線之間沒有拉扯情況出現，所以其針織密度及柔軟度都保持極高品質，絕對是慢工出細貨。

LEVI'S® MADE & CRAFTED x LOOPWHEELER®限量系列分別推出Zip Up Hoodie、Crewneck及Core Tee三款全棉上衣，服飾的靛藍色調都是經由人手方式染製而成，而全針織設計的Type III Trucker及502™ Taper Jeans更是採用結構性的四重針織方式（Structured Quadruple 40s Knit）編織，全世界只得一千零一部針織機能夠做到，加上牛仔褸及牛仔褲均繡上寫有日文字的Levi's®藍旗，令系列中工藝感滿載的聯名單品更具收藏價值。（9月7日正式上架）