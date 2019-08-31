實現我的志願　玩盡6大職業體驗

職業體驗區由6個獨立職場模擬區組成，在此小朋友可以扮演消防員、醫生、藝術家、侍應、速遞員、工程人員。（盧展程攝）

「我要做醫生」、「我要做消防員」……孩子對於未來的工作總是充滿憧憬，既然如此，何不讓他們參與職業扮演，在玩樂中認識各行各業的特色？全新的幼兒自由遊玩中心「BABE HERO」，推動從「自由遊戲」中學習 ，更搜羅不同職業的用具，配合職業場景，令小朋友可盡情探索未來。

【3大區域各有特色】

中心位處觀塘，佔地約5,000平方呎，分成3大以模擬實景為設計的區域，包括自遊天地區、寶貝市集區及職業體驗區，適合3至10歲小朋友參與，同時設有適合1至2歲半的幼兒玩樂專區。當中最吸引的一定是職業體驗區，由6個獨立職場模擬區組成，在此小朋友可以扮演消防員、醫生、藝術家、侍應、速遞員、工程人員。

由於此店打正旗號以「自由遊玩」為理念，故遊戲指導員雖然會駐守各職場區，但只作適時引導，例如小朋友進入消防局，遊戲指導員會說出一個災難引子：「這裏有火災，有隻熊啤啤被埋在瓦礫中，我們應怎樣救牠呢？」之後指導員便會按動模擬警報器，讓小朋友自己想辦法，與父母合力拯救被困的傷者。

【注入自由遊玩概念】

說到為何以「自由遊玩」為中心理念？店主指出，現時香港的教育制度側重學業成績，在競爭風氣影響下限制了幼兒的想像力和創意空間，故特意請來Dr.PLAY執行總監Dr. Winnie Wong（Dr.WinWin）擔任中心的遊戲顧問，希望將近年於教育局推廣的「自由遊玩」概念進一步延伸至店內。

玩樂過程中，Dr.WinWin建議應着重小朋友自發自主並主導整個遊戲，家長則應陪伴在側，而不是在場外玩手提電話，並以閉嘴、放手的形式讓孩子探索每一個職業的可能性，從中家長會對孩子有嶄新的發現。

模特兒：Karia（2indigo） 、陳正曦、陳正謙