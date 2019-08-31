紅米Note 8　千元玩四鏡

以超高性價比見稱的紅米手機，剛剛舉行發布會推出一系列新作。主打有紅米Note 8系列，分為Note 8及Note 8 Pro兩個型號，最大賣點是同樣備有後置四鏡，Note 8採用800萬像素超廣角、200萬像素景深、200萬像素超微距及4,800萬像素主鏡頭；而Note 8 Pro則將主鏡頭升級至6,400萬像素。當中的微距鏡頭可近至2cm超微距拍攝，超廣角則支援120度廣角，實用性不俗。

此外，兩機的設計及尺寸亦稍有不同，Note 8用上6.3吋水滴芒，後置鏡頭以垂直排列擺放於機背左上方；而Note 8 Pro換上6.53吋水滴芒，後置鏡頭以垂直排列擺放於機背中央上方，配以曲面玻璃設計美觀。

硬件方面，Note 8用上Snapdragon 665處理器，內置4,000mAh電池並支援18W快充。至於Note 8 Pro是首部搭載Helio G90T處理器的機款，專為遊戲而設計，廠方表示性能比Snapdragon 710更強；加上內置「冰封液冷」散熱系統、4個信號接收點的遊戲天線等，用家更可另購Note 8 Pro定制版黑鯊遊戲手柄。其他功能包括4,500mAh電池、NFC、紅外線等。

售價方面，Note 8提供4GB RAM＋64GB ROM、6GB RAM＋64GB ROM及6GB RAM＋128GB ROM三個版本，售價由999人民幣起，以千元有找的定位確實吸引。Note 8 Pro則提供6GB RAM＋64GB ROM、6GB RAM＋128GB ROM及8GB RAM＋128GB ROM三個版本，售價由1,399人民幣起。